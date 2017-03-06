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Hapisteki 'cülerden şifreli haberleşme

, cezaevlerindeki /PDY üyelerinin kendi aralarında ‘mors alfabesi’ benzeri noktalama işaretleri ve çizgilerden oluşan ‘şifreli alfabe’ oluşturarak, kriptolu bir haberleşme sistemi kurduğunu tespit etti.

Hapisteki FETÖcülerden şifreli haberleşme

, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bir yandan /PDY üyelerine yönelik operasyonlarını tüm hızıyla sürdürürken, bir yandan da örgüt üyelerinin faaliyetlerini yakın takibe aldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, FETÖ/ PDY mensuplarına yönelik yürütülen çalışmalar sırasında terör örgütü üyelerinin cezaevlerinde kendi aralarında 'mors alfabesi'ne benzer bir şekilde şifreli alfabe oluşturarak, 'kriptolu haberleşme sistemi'ne geçtiğini deşifre etti.

TÜM İLLERE UYARI YAPILDI
Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ile gönderdiği yazıda, örgüt üyelerinin çeşitli materyallerden yararlanarak şifreli haberleştiğini belirtti. Kabartma, noktalama ve çizgilerle kriptolu haberleşme yapıldığını tespit eden Terörle Mücadele Daire Başkanlığı'nın, örgüt üyelerinin özellikle cezaevlerinde dış destek alıp almadığının araştırılmasını istediği öğrenildi. Şifreli haberleşmeyi cezaevine taşıyan veya cezaevinden alıp dışarı çıkararak örgüte yardım ve yataklık yapan kişilerin olup olmadığının detaylı araştırıldığı ifade edildi.

MORS ALFABESİ
MORS alfabesi veya mors kodu, nokta ve kısa çizgilerden (. ve -) oluşan, bilgi aktarılmasını sağlayan bir yöntem olarak telgrafın hayata geçmesine büyük emek veren ABD'li mucit Samuel Morse tarafından 1835 yılında oluşturuldu. Morse, oluşturduğu alfabenin ardından 1840 yılında patent için başvurdu. İlk hat ABD'de Baltimore, Maryland ile başkent Washington arasında kuruldu. İlk mesaj ise 24 Mayıs 1844 tarihinde çekildi. (Habertürk)
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 09:29
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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vural vural

Bunlarda bu kadar beyin varmı CIA MOSSAT DIŞ güçler bunları maşa olarak kullanıyor işte

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2017 11:59
xs xs

Neden o fırsat veriliyorki? Hepsini gebertin gitsin şerefsizleri

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 06.03.2017 10:24
EVET&#199;İ EVETÇİ

etme kulum bulursun inşallah ettiklerinin misliyle cezasını çekerler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.03.2017 09:49
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