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Hakkari'de terör operasyonu

Terörle mücadele kapsamında Hakkari'de yapılan operasyonda Suriye uyruklu 2 YPG'li terörist tutuklandı.

Hakkaride YPG operasyonu! Kıskıvrak yakalandılar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen Suriye uyruklu 2 YPG'li terörist tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çalışmalar kapsamında 28 Şubat'ta Şemdinli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kaçak yollardan ülkeye giriş yapan mültecilerin kayıt işlemlerinin yapıldığı esnada, durumundan şüphelenen 2 Suriye uyruklu mültecinin, yapılan incelemeler neticesinde bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın uzantısı olan YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilmiştir. Gözaltına alınan teröristler, dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır."
  • 06 Mart 2017, Pazartesi 17:12
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