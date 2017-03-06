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Göç yolunda mutlu son

Göç yolunda mutlu son
Danimarka'daki ailesine ulaşmak için Afganistan'dan binlerce kilometre yürüyerek Erzurum'a giden ve donmak üzereyken bulunan Abdul Samir Zaheri (9), geçen hafta sayesinde ailesine kavuştu. Baba Abdul Cemil Zaheri, oğlunu kurtaran Türkiye'ye övgüler yağdırarak şöyle konuştu: "Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'ten başlayıp Danimarka'da sona eren uzun bir hikayenin kahramanları Türk halkı oldu. Türkiye'nin melekleri çocuğumu kurtardı. Tüm dünya, Türk halkıyla gurur duyuyor. Allah'tan tek isteğim çocuğumu sağ salim görmekti. Bu da oldu. Çocuğumu Türkiye sınırlarına giriş yaptıktan sonra Türkiye melekleri korudu, onlar çocuğumu kurtarıp bana bağışladı."
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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