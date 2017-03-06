ASTSUBAYIN ŞEHİT EDİLMESİNİ İZLEMİŞLER
İddianamede şüpheli Hüseyin Yıldırım'ın Genelkurmay Başkanlığı İstihbarat Dairesinde Yarbay olarak görevliyken 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gün saat 21.32'de Genelkurmay karargahı bahçesine nizamiye tarafından giriş yaptığı belirtildi. Kamera kayıtlarından girişi net olarak görülen Yıldırım'ın, komuta kademesini derdest etmeye gelen Özel Kuvvetler Komutanlığında bağlı cuntacı ekiple birlikte olduğu görüntülere de ulaşıldı. Saat 21.44'de Yıldırım'ın diğer şüpheliler Hasan Hüseyin Sarıtarla ve Cemil Turhan'la birlikte Kara Kuvvetler Komutanı koruması Astsubay Bülent Aydın'ın şehit edilmesi olayını ve karargahta yaşanan olayları birlikte izledikleri tespit edildi.
418 NUMARALI ODADAN FETÖ'NÜN KİRLİ TEZGAHI ÇIKTI
İddianamede soruşturma kapsamında toplanan deliller sonucunda Yıldırım'ın geceden sabaha kadar cuntacılarla birlikte hareket ettiği böylece FETÖ'nün planlayıp, sevk ve idare ettiği darbe teşebbüsü fiillerine "fail" olarak katıldığı ifade edildi. Soruşturma kapsamında Yıldırım'la ilgili genelkurmay Başkanlığı 418 numaralı odada yapılan aramada el konulan belgelerde örgütün TSK'da nasıl yapılandığı ve kendilerinden olmayanlara karşı izlenecek yöntemlere ilişkin çarpıcı ayrıntıların olduğu görüldü.
ASILSIZ MEKTUP İDDİANEMEDE
İddianameye konulan suç unsuru belgeler arasında TSK mensuplarına yönelik örgütün hazırladığı asılsız bir ihbar mektubunun örneğine dikkat çekildi. İsimsiz ihbar mektubunda, Kuleli Askeri Lisesi'nde okuyan Efe Tılu adlı bir askerin hedef alınmış. Tılu'nun mezun olduğu Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda öğretmen olduğunu öne süren FETÖ üyesinin, "Öğrenciniz Efe Tılu'nun öğretmeniyim. Bu sene Kuleli Askeri Lisesine yeni başlayan Efe'yi ve ailesini çok yakından tanırım. Efe çalışkan ve hırslı bir çocuktur. Verilen ödevleri noktasına virgülüne varana kadar dikkat ederek hazırlar. Bu düşüncem ilköğretim son aylarına doğru tam zıt olarak değişti. Bütün bu yaptıkları ailesi ile oynadıkları bir oyundan ibaretmiş. Hedefledikleri çevredeki insanlara şirin görünerek başka pisliklerini gizlemekmiş. Baba Abdurrahm ve anne Aşkın bölücü örgüt DEV SOL hayranı ve gizli üyesidir. Böyle bir ailenin çocuğu benim şanlı ordumda görev almamalı diye düşünüyorum" şeklinde bir ihbar mektubu yazdığı ortaya çıktı.
FİŞLEME BELGELERİ
Yine ele geçirilen bir başka evrakta ise FETÖ'nün bazı askerler hakkında isim, birlik, personel numarası, rütbe, görev yerine tablolar oluşturduğu ve karşısına açıklama bölümü ekleyerek yaptıkları istihbari çalışmaya ilişkin fişlemelere yer verildiği görüldü. Buna göre kendilerinden olanlar için, "müsbet, temiz birisi, ehli cemaat" diye açıklama yazdıkları kendilerinden olmayanlar için ise, "birlik içi tutum ve davranışlarının sıralı amirleri tarafından kontrol altına alınmasına karar verildiği, kendini saklama eğilimi içerisinde olduğu, birlik dışı yaşantısının kontrol edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır" denildiği görüldü.
BAŞARILI ASKERLERİ "ŞAKİRT" TAKİBİ
"1. Sınıfta neler yapılmalı" başlıklı belgede ise 14 maddelik bir not bulunuyor. Listedeki dikkat çeken bazı maddeler şöyle:
"Ana liste ve şakirt listesi için geçerli. Yani 1. sınıfın sonunda malumatı olmayan talebe kalmamalı", "Talebenin hizmet şuuru kazanmasını ve aktif olarak hizmet etmesi sağlanmalı", "menfi grupların yapacağı organizasyonları mümkünse en geç bir gün önce haber almalıyız. Bu noktada evci çıkan 7'lik aktif şakirtleri kullanmalıyız", "Görüşmelere gelmeyen veya aksatan gözcüleri hemen o ilin gezici abisine bildirmek gerekir"
İLK 50'YE GİREN ÖĞRENCİLERE FETÖ MARKAJI
İddianamede yer alan "menfilere yönelik çalışma planı" belgesinde ise özellikle başarı sıralamasında ilk 50 içinde bulunan ve örgütle bağlantısı olmayan askerlere yönelik izlenecek yollar sıralanıyor. Bunlar şöyle:
*Yeni gelen okul komutanının tam olarak tanınması ve yapılacak hamlelerin ona yapılması gerekir. Yani bizim, menfilerin hangi açıklarını bulursak daha fazla ceza aldırabiliriz, bunu netleştirmek için de okul komutanının özelliklerini bilmek gerekir
*Öncelikli hedefimiz ilk 50'de bulunan menfiler olacak. Bu menfileri özellikle 7'lik rehber talebelerine (FETÖ ajanlarına) zimmetlenecek ve sürekli açıkları aranacak. Çoğunu zimmetledik.
*İlk ellide bulunan her menfi için en az ayda bir mektup yazılacak.
*İlk ellide yer alan menfileri ağabeylere verip, özellikle kamp döneminde bu menfileri psikolojik olarak yıpratmak.
*Menfi çalışması konusunda sürekli personeli kullanarak menfiler hakkında bilgi almak gerekir.
* Menfilerin ailelerine yönelik çalışmalar yapılacak. Çocuğun seceresini araştırma, aile fertleri ve yakın akrabalarından vukuatı bulunanlar tespit edilecek. Bu konularla ilgili gerekli kurum ve kuruluşlara mektup yazılacak.
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