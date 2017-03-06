FETÖ Alman istihbaratı ile kol kola

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı Ana FETÖ iddianamesinde yer alan bilgi ve belgeler terör örgütünün yabancı istihbarat servisleriyle iç içe olduğunu ortaya koydu. FETÖ'nün Alman ve İsrail İstihbaratı ile yaptığı görüşmeler tespit edildi.



Terör örgütü FETÖ'nün, özellikle 17 - 25 Aralık süreci sonrasında yabancı istihbarat birimleri ile temasa geçtiğine vurgu yapılan iddianamede ilginç bir görüşme ve detaylarına yer verildi. Buna göre FETÖ'nin sözcüsü konumundaki Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı Başkan Yardımcısı Cemal Uşak, Almanya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Alman İstihbarat Servisi BND'nin Temsilcisi Edward Ehrenheim ve yardımcısı Jörg Birkenbeul ile 15 Ocak 2014'te İstanbul'daki bir restoranda görüşme yaptı.



Bu görüşmede, aynı zamanda ana davanın sanığı da olan Cemal Uşak, Türkiye'nin içinde bulunduğu siyasi ve ekonomik durumuna ilişkin Alman ajanlara açıklamalarda bulundu. Alman istihbaratçı Edward Ehrenheim, Cemal Uşak'a; "17 Aralık Operasyonu, Türkiye'den Suriye'ye giden yardımı MİT'in mi, Emniyet'in mi organize ettiğini, seçimler sonrasında Türkiye'de nelerin yaşanacağı"na dair sorular yöneltti.



Cemal Uşak'ın İsrail Başkonsolosluğu yetkilileri ile de sıkı irtibatı bulunduğu belirtilen iddianamede, "Bu irtibat, FETÖ'nin yabancı istihbarat servisleriyle ilişkisini ve kimlere hizmet edildiğini ispatlamaktadır" denildi.



YÜKSEL TEMEL - ERSAN ATAR