Eka'derin'a

Ekaterina B., Rus vatandaşıydı... Rus Büyükelçi Karlov’u katleden FETÖ’cü polis Mevlüt Mert Altıntaş ile bağlantısının bulunduğu ortaya çıktı. İkilinin saldırıdan bir süre önce mesajlaştığı anlaşıldı. Rusya’dan getirilen bayanları Ankara’da işadamlarına pazarlayan şüpheli kadın tutuklandı...
Tarihler 19 Aralık 2016'yı gösterdiğinde Ankara silah sesleriyle yankılandı. Polis memuruMevlüt Mert Altıntaş, Ankara'daki Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne sızdı. Fotoğraf sergisi için merkezde bulunan Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'u hedef aldı. Karlov, Altıntaş'ın silahından çıkan kurşunla hayatını kaybederken, polis operasyon yaptı. Altıntaş ölü olarak ele geçirilirken ekipler düğmeye bastı. Yapılan incelemede, Altıntaş'ın Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısının bulunduğu anlaşıldı. Ancak suikastteki soruişaretleri bununla da sınırlı kalmadı.Emniyet birimleri, Altıntaş'ınEkaterina B. isimli 33 yaşındakibir Rus kadınla irtibatı bulunduğubilgisine ulaştı.
21, 22, 23 KASIM'DA
Ekaterina B.'nin de Rusya Kültür Merkezi'yle irtibatı vardı. Araştırmada Altıntaş ile Ekaterina'nın saldırının hemen öncesine denk gelen 21-23 Kasım 2016 tarihlerinde telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı. Ayrıca ikilinin WhatsApp üzerinden mesajlaştığı da saptandı. Rus kadın gözaltına alındı. Ekaterina B.'nin Rusya'dan getirilen kadınları pazarladığı anlaşıldı. Zanlı ifadesinde, Altıntaş ile görüşmediğini ancak WhatsApp üzerinden mesajlaştığını açıkladı. Ayrıca iki internet sitesi üzerinden fuhuş yaptırdığı iddialarını da doğruladı. Ekaterina B.'nin internet sitesi üzerinden anlaştığı erkekler ile Rus hayat kadınlarını Ankara'daki 5 yıldızlı otellerde buluşturduğu anlaşıldı. Ekaterina bu işler için Ankara Çankaya'da bulunan bir kuaförün de kendisine yardım ettiğini anlattı. Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa gönderilen Ekaterina B., 'Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçu kapsamında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Sevk yazısında, şüpheliden elde edilen dijital materyaller üzerindeki incelemenin bitmediği ayrıca Altıntaş ile arasındaki irtibatın tüm yönleriyle ortaya çıkarılamadığı anlatıldı. Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüpheli kadın tutuklandı. Başsavcılık Rus kadını katil polis ile irtibatının ayrıntılarını araştırıyor.
* FETÖ'cü polis Altıntaş'ın Rus Ekaterina ile bağlantısının bulunduğu anlaşıldı. Ekipler, Ekaterina'nın Karlov suikastındaki rolünü araştırmaya başladı.
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