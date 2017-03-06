Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ederek, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz." dedi.
Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının ve soğuk havanın bölgeye ve ülkeye bereket getirdiğini ancak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ndeki çalışmaları aksattığını dile getirdi.
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100 YILDIR HAYIR HAYIR DEDIK. TÜRKIYEYE 3 SINIF ÜLKE GIBI BAKILDI. YETER BUNDAN SONRA EVET EVET EVET. ALMANLARI GÖRÜYORMUSUNUZ. BIZDE DAHA GIDIP ONLARIN VOLKSWAGENI BMW ALIYORUZ. TÜRKIYEDE ÜRETILEN MAL ALIN
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