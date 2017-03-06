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Dünyanın izlediği projesinde sona gelindi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan "-- Projesi bittiğinde Çin'den gelen bir yük, ile 15 günde Avrupa'ya gidebilecek. Bunun anlamı ne? Mesafe 3-3,5 kat azalmış olacak. Hem zamandan tasarruf hem maliyetten tasarruf olacak" dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, -- Projesi'nin tamamlanma aşamasına geldiğine işaret ederek, "İki ay içerisinde inşaatları bitirip ondan sonraki iki aylık süreçte de testlerini yapıp haziran ayı içerisinde artık Bakü-Tiflis-Kars Projesiyle dizel lokomotif işletmeciliğine geçmek istiyoruz." dedi.

Bakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl kar yağışının ve soğuk havanın bölgeye ve ülkeye bereket getirdiğini ancak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'ndeki çalışmaları aksattığını dile getirdi.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 13:40
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MARDINLI MARDINLI

100 YILDIR HAYIR HAYIR DEDIK. TÜRKIYEYE 3 SINIF ÜLKE GIBI BAKILDI. YETER BUNDAN SONRA EVET EVET EVET. ALMANLARI GÖRÜYORMUSUNUZ. BIZDE DAHA GIDIP ONLARIN VOLKSWAGENI BMW ALIYORUZ. TÜRKIYEDE ÜRETILEN MAL ALIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2017 19:42
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