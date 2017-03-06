Doktora infaz

Karabük'te özel bir tıp merkezinde görevli doktor Metin Güneş'in (45) kullandığı otomobilin önü dün gece K.A. adlı kişi tarafından kesildi. Otomobilden inen K.A, Güneş'e kurşun yağdırdı. Saldırgan, cep telefonuyla polisi arayarak, bir kişiyi vurduğunu bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri K.A'yı gözaltına aldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ise yaralanan Güneş'i, ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine götürdü. Güneş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Güneş'in eşinden ayrı olduğu, hafta sonları oğluyla buluştuğu, olaydan birkaç saat önce de bölgede yemek yediği ve oğlunu eve bıraktığı öğrenildi.