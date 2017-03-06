AK Parti'nin Muş mitingine Başbakan Binali Yıldırım'ı götüren helikopterin yoğun sis nedeniyle iniş yaptığı Kale mahallesinin sakinleri, o an yaşadıkları şaşkınlığı "Dışarı çıkıp baktık karşımızda Başbakan" ifadesiyle anlattı.

Muş Belediye Meydanı'nda halka hitap etmek için kente gelen Başbakan Yıldırım'ı taşıyan helikopterin olumsuz hava şartları nedeniyle zorunlu iniş yaptığı Kale mahallesinin sakinleri o anları anlattı.

Mahalle sakinlerinden Recep Rençber, karlı araziye iniş yapan helikopterin arızalandığını düşündüklerini söyledi. Helikopterden Başbakan Yıldırım'ın indiğini görünce ilk önce inanamadıklarını dile getiren Rençber, "Koşarak helikopterin yanına gittik Başbakan Yıldırım'ı karşımızda görünce çok şaşırdık, o anı hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine 'hoş geldiniz' deyip, evimize davet ettik" dedi.





"BAŞBAKANI HİÇ BEKLEMİYORDUK"

Fatih Rençber de Başbakan Yıldırım'ın kendilerine büyük bir sürpriz yaptığını söyledi.

"Biz Başbakanın Muş mitingini evde televizyondan izlemeye hazırlanıyorduk ki bir helikopter bahçemize indi" diyen Rençber, "Hemen dışarı çıkıp baktık karşımızda Başbakan. Çok şaşırdık hemen yanına giderek yardımcı olmaya çalıştık, onu çay içmek için eve davet ettik. Daha sonra yola kadar yürüyerek eşlik ettik. Başbakanı hiç beklemiyorduk, birden bahçemizde görünce şaşırıp ve heyecanlandık." ifadelerini kullandı.



