Darbeci haini telefonu ele verdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ soruşturmasına yönelik çatı iddianameden yeni ayrıntılar çıkıyor.

Dönemin Genelkurmay Harekat Plan Daire Başkanı olan Tümgeneral Baki Kavun, darbe girişimi başarısız olunca kendini bağlatarak mağdur rolüne bürünmüş.

DARBECİLER DAİRE BAŞKANI'NA DOKUNMADI

İddianamede yer alan detaylara göre olay günü saat 21.22'de darbeci Özel Kuvvet personelinin karargaha giriş yapıp, üst düzey komutanları derdest edip Akıncı Üssü'ne götürmelerine rağmen Kavun'a yönelik herhangi bir yaptırımda bulunulmadı.

SERBEST DOLAŞMASINA İZİN VERİLDİ

Fakat Kavun saat 22.18'de Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezine girmek istemesine rağmen içeri alınmadı, ancak fark edilmesine rağmen yine de serbest olarak dolaşmasına izin verildi.





"BENİ DERDEST ETTİLER" DİYE SAVUNMA YAPTI

Rütbesi ve görevli olduğu makam da dikkate alınarak, bu kalkışmayı önlemeye yönelik hiçbir tedbir almayan Kavun, darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşılmaya başladığı zaman diliminde, saat 03.55'de, darbeci Özel Kuvvet personeli tarafından derdest edildiğine dair savunma yaptı.

GERÇEK TELEFON KAYITLARIYLA ORTAYA ÇIKTI

Rehin alındığı savunmasını görüntüyle desteklese de gerçek Kavun'un üzerindeki telefonlarına yönelik baz incelemesinden sonra ortaya çıktı.

Buna göre Kavun'un üzerine kayıtlı bulunan hatlar olay saatlerinde, olay yerinin dışındaki konumlardan baz verdi. Kavun'un rehin alındığı sırada telefonunun alınıp, elleri ve gözlerinin bağlandığını beyan etmesine rağmen, derdest edildikten sonra da telefonu kullandığı anlaşıldı.