Çikolata baskını

Pislik içindeki depodan 3ton kaçak çikolata çıktı. Deponunsahibi 'Bunlar hayvan yemi'dedi! Bilecik'te zabıta ekiplarigelen ihbar üzerine BahçelievlerMahallesi Türkmeneli Caddesiüzerinde bir depoya baskınyaptı. Yapılan baskında tarihi geçmişruhsatsız çikolata, gofret,parça çikolata, sıvı çikolatalar elegeçirildi. Depo sahibi A.B.Ş.,ürünleri hayvan besicilerineve yem fabrikalarına sattığınıöne sürdü. A.B.Ş. depoda 3 tonayakın malzeme olduğunu söyleyerek,"Bunları insanlara satmıyorum.Yapılan bu muameleyi anlamıyorum"diye tepki gösterdi.
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