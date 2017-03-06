Yol Durumu
  1. Tarihi satacaklardı
  2. Kuşkonmaz yedi hayatı değişti

Çikolata baskını

Çikolata baskını
Pislik içindeki depodan 3 ton kaçak çikolata çıktı. Deponun sahibi 'Bunlar hayvan yemi' dedi! Bilecik'te zabıta ekiplari gelen ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskında tarihi geçmiş ruhsatsız çikolata, gofret, parça çikolata, sıvı çikolatalar ele geçirildi. Depo sahibi A.B.Ş., ürünleri hayvan besicilerine ve yem fabrikalarına sattığını öne sürdü. A.B.Ş. depoda 3 tona yakın malzeme olduğunu söyleyerek, "Bunları insanlara satmıyorum. Yapılan bu muameleyi anlamıyorum" diye tepki gösterdi.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar