Çikolata baskını

Pislik içindeki depodan 3 ton kaçak çikolata çıktı. Deponun sahibi 'Bunlar hayvan yemi' dedi! Bilecik'te zabıta ekiplari gelen ihbar üzerine Bahçelievler Mahallesi Türkmeneli Caddesi üzerinde bir depoya baskın yaptı. Yapılan baskında tarihi geçmiş ruhsatsız çikolata, gofret, parça çikolata, sıvı çikolatalar ele geçirildi. Depo sahibi A.B.Ş., ürünleri hayvan besicilerine ve yem fabrikalarına sattığını öne sürdü. A.B.Ş. depoda 3 tona yakın malzeme olduğunu söyleyerek, "Bunları insanlara satmıyorum. Yapılan bu muameleyi anlamıyorum" diye tepki gösterdi.