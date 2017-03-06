Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,Almanya'nın kararınasert tepki gösterdi. CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın toplantıya katılmama kararına ilişkin "CHP'nin bir etkinliğine izin veriyor olmaları ve hükümetin bir bakanına izin vermiyor olmaları bile başlı başına bir fecaattir. Korkunç bir çifte standarttır. Hiçbir izahı yoktur. Sayın Baykal çok isabetli davranmış, doğru olanı yapmıştır" dedi. Kurtulmuş, iki yüzlü Avrupa'yı eleştirdi: PKK, FETÖ ve diğer Türkiye karşıtı gruplar, 'hayır' kampanyası başlattı. Herhangi bir izin istemiyorlar. Hollanda,Avusturya ve Almanya'nın aldığı bukararlar çifte standart.
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