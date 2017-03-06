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Çifte standart

Çifte standart
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Almanya'nın kararına sert tepki gösterdi. CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın toplantıya katılmama kararına ilişkin "CHP'nin bir etkinliğine izin veriyor olmaları ve hükümetin bir bakanına izin vermiyor olmaları bile başlı başına bir fecaattir. Korkunç bir çifte standarttır. Hiçbir izahı yoktur. Sayın Baykal çok isabetli davranmış, doğru olanı yapmıştır" dedi. Kurtulmuş, iki yüzlü Avrupa'yı eleştirdi: PKK, FETÖ ve diğer Türkiye karşıtı gruplar, 'hayır' kampanyası başlattı. Herhangi bir izin istemiyorlar. Hollanda, Avusturya ve Almanya'nın aldığı bu kararlar çifte standart.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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