CHP Milletvekili İnce, katıldığı tartışma programında Almanya'nın provokatif yasağını savundu.

"ESED DE İSTANBUL'DA MİTİNG YAPMAK İSTERSE NE OLACAK?"

CHP'li İnce, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun programlarını iptal eden Almanya'nın kararıyla ilgili şöyle konuştu:

"Esed dese ki, 3.5 milyon Suriyeli var Türkiye'de. Ben de gelip İstanbul'da bir miting yapmak istiyorum dese ne olacak?"