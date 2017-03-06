14 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alınan 'gazeteci' görünümlü Alman ajanı Deniz Yücel, 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla mahkemeye sevk edilmişti. Yücel'in "Terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası" suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Mahkemeyi takip etmek üzere adliyeye giden CHP'li vekiller Sezgin Tanrıkulu, Mahmut Tanal ve Barış Yarkadaş, söz konusu kararı sert bir dille eleştirmişti.

VERDİĞİ MEKTUP ALMANLARDA

Alman ajanı Yücel'i cezaevinde ziyaret eden ilk parti de CHP oldu. Milletvekilliği yetkilerini kullanarak Silivri Cezaevi'nde Yücel ile bir araya gelen Pavey, çıkışta açıklamada bulundu. Yücel'den mektup teslim aldığını belirten CHP'li vekil, ajanın tecrit altında tutulduğunu öne sürdü. Daha da ileri giderek Yücel'in sadece 'gazetecilik' yaptığını iddia etti. Daha sonra ise kendisine verilen mektubu Alman basınına ulaştırarak, Türkiye'ye yönelik kara kampanyaya birçok yalanın daha eklenmesine aracı oldu.

FETÖ'NÜN TETİKÇİLİĞİNİ YAPTI

CHP'li Pavey tarafından 'masum' ilan edilen Yücel'in geçmişi skandallarla dolu. Terör örgütü FETÖ'nün yayın organlarından Bugün Gazetesi'ne kayyum atandığı süreçte, örgüte desteğini açıkça ilan etti. Son dönemde ise, Almanya'daki FETÖ'cüler tarafından hedef gösterilen DİTİB imamları ile ilgili yalan bilgiler üzerinden algı operasyonu çekti.

PKK'LI TERÖRİSTLERE 'MASUM' DEDİ

Almanya'nın DİTİB personeline yönelik cadı avı için zemin oluşturdu. Özellikle terör örgütü PKK'nın hendek kazarak Doğu ve Güneydoğu'yu savaş alanına çevirdiği dönemde, eli kanlı teröristleri 'masum' Türk güvenlik güçlerini ise 'katil' olarak göstermeye çalışan Yücel, Kandil'den aldığı bilgileri Avrupa'ya transfer ediyordu. Türkiye ile ilgili kara propaganda çalışmaları için malzeme uydurarak algı operasyonu çekiyordu. 1 yılda Türkiye karşıtı 54 haber yapan ajan, hepsinde PKK'yı aklamaya, Türkiye'yi ise 'suçlu' göstermeye çalıştı.

15 TEMMUZ DARBECİLERİNİ AKLADI

Örgütün Almanya'daki her programında ve eyleminde ise ön safta yer alarak desteğini açıkça gösteriyordu. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin, millet tarafından engellenmesinden sadece 1 gün sonra harekete geçen Deniz Yücel, tüm yaşananların bir kurgudan ibaret olduğu yalanını ortaya attı. Almanca, İngilizce ve Türkçe olacak şekilde tüm Avrupa'ya servis edilen yazıda, tıpkı FETÖ elebaşı Gülen'in de ortaya attığı yalan gibi, darbe girişiminin senaryo olduğunu öne sürdü ve örgüt üyelerine yönelik operasyonlar için 'Asıl darbe şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı. (Güneş)



