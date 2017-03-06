Yol Durumu
  1. İstanbullular dikkat! Bu gece trafiğe kapatılacak
  2. Başbakan: Buna asla izin vermeyeceğiz

Çavuşoğlu'nun toplantı yapacağı salon değiştirildi

'nun, yarın 'nın kentinde konuşma yapacağı "Plaza Event Center" adlı salon yeterince yangın koruması olmadığı gerekçesiyle değiştirildi.

Çavuşoğlunun toplantı yapacağı salon değiştirildi

kenti Mitte Belediyesinden ismi açıklanmayan bir sözcü, Alman basınına yaptığı açıklamada, değişikliğine güvenlik sebeplerini gösterdi.

Wilhelmsburg semtinde bulunan salonda yangın alarm sisteminin bulunmadığını ileri süren sözcü, yeni bir emre kadar bu salonun kullanılamayacağını belirtti.

YENİ SALON YARIN AÇIKLANACAK
Bu arada Çavuşoğlu'nun konuşması için başka bir salonun ayarlandığı ancak bunun yarın açıklanacağı öğrenildi.

Daha önce de Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Perşembe günü konuşma yapacağı etkinlik de "park yeri ve girişlerin yeterli olmadığı" öne sürülerek iptal edilmişti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de pazar günü Köln kentinde yapacağı bir program da salonu işleten şirket tarafından iptal edildiği duyrulmuş, ancak etkinlik başka bir salonda gerçekleştirilmişti.

.

Etiketler: , ,
  • 06 Mart 2017, Pazartesi 20:35
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
memo memo

almanyada yasayan vatansever turk kardeslerim alman bankalarindaki paralarinizi turk bankalarina aktarin

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır1
cevapla 06.03.2017 21:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar