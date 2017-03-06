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'de patlamamış bulundu

'nin Gelibolu İlçesi'nde, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış bulundu.

Çanakkalede patlamamış top mermisi bulundu

Gelibolu Belediyesi tarafından Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde su ve kanalizasyon çalışmaları için kazı yapıldığı sırada işçiler toprağın üzerinde yarısı gözüken ni fark etti. Kazı çalışmalarını durduran işçiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, caddeyi trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerde herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için patlamamış top mermisinin yarın (Salı) sabah bulunduğu yerden çıkarılmasına karar verilirken, merminin Savaşları'ndan kaldığı tahmin ediliyor.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 22:31
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