Bitiş çizgisi!

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'nda 11 bin 200 kişi yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışta acı bir olay yaşandı. 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur da maraton için İstanbul'dan bir grup arkadaşıyla Antalya'ya gitti. BaturSVR Hologram şirketinde genel koordinator olarak çalışan genç adam, koşuya hazırlanırken çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Ancak Zeynel Murat Batur bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. Koşu için bekleyen sağlık ekipleri Batur'a hemen müdahale etti. Kalbi duran talihsiz sporcu olayyerinde hayatını kaybetti. Büyük şok yaşayan Batur'un arkadaşlarını, maratona katılan sporcular teselli etti. Zeynel Batur'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Akdeniz Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Profesyonel olarak sporla uğraşan genç adamın, aynı koşuya önceki yıllarda da 3 kez katıldığı öğrenildi.
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