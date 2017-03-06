Yol Durumu
  1. Uçak yolcularına yeni haklar yolda
  2. Darbeci Huduti hakim karşısına çıkıyor

Bahçeli'den Erdoğan'a destek: Birlikte gidebiliriz

Genel Başkanı Bahçeli, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan yalnız değil, Avrupa'ya birlikte gidebiliriz' dedi.

Bahçeliden Erdoğana destek: Birlikte gidebiliriz

lideri 'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek. Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim"

Habertürk TV'ye konuşan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir "Türk Ruhu"nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi.
Etiketler: , ,
  • 06 Mart 2017, Pazartesi 12:19
YORUMLAR 12 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (12 yorum)
ata ata

allaha hekber beraber olun terör bitsin aslan bahceli

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.03.2017 16:38
utku utku

Allah razı olsun bahçeli...milliyetçilerin nerede durması gerektiğini çok iyi gösteriyorsun türkiye ye...

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 06.03.2017 16:23
Mevl&#252;t Mevlüt

Bahçeli tarih yazıyor helal sana Bahçeli. Yine Devletin yanında yer aldı.

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 06.03.2017 15:38
Mevl&#252;t Mevlüt

Bahçeli Tarih yazıyor yine Devletinin yanında helal sana Bahçeli.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 06.03.2017 15:36
dede dede

Bahçelinin görebildiğini keşke herkes görebilse..evvvet..

Aynı Görüşte misiniz?
evet11
hayır0
cevapla 06.03.2017 15:04
Haberin tüm yorumlarını okuyun (12 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar