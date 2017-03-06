Bahçeli'den Erdoğan'a destek: Birlikte gidebiliriz

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük destek. Bahçeli "Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim"
Habertürk TV'ye konuşan Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Sayın Cumhurbaşkanı, 4 milyon Türk'ün yaşadığı Avrupa'yla ilgili olarak 'Ben istersem gelirim. Kapıdan sokmadığınız zaman da dünyayı ayağa kaldırırım' demiştir. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir "Türk Ruhu"nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" dedi.
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allaha hekber beraber olun terör bitsin aslan bahceli
Allah razı olsun bahçeli...milliyetçilerin nerede durması gerektiğini çok iyi gösteriyorsun türkiye ye...
Bahçeli tarih yazıyor helal sana Bahçeli. Yine Devletin yanında yer aldı.
Bahçeli Tarih yazıyor yine Devletinin yanında helal sana Bahçeli.
Bahçelinin görebildiğini keşke herkes görebilse..evvvet..
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