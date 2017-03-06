Babasını yaktı

Babasıyla tartışan genç, intikam için farklı bir yola başvurdu. Babasının ekmek teknesini ateşe verdi. Olay dün Antalya'da meydana geldi. Gökhan Arı, babası Dursun Arı'yla tartıştı. Çılgına dönen genç, annesine, babasının minibüsünü yakacağını söyledikten sonra evden ayrıldı. Park halindeki minibüsünyanına giden Gökhan Arı,aracı bagaj kısmından ateşeverdi. Minibüsün yandığını görenler itfaiyeye haber verdi. Bir süre sonra bölgeye giden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Büyük bölümü yanan araç kullanılamaz hale geldi. Polisin "Sen miyaktın?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Gökhan Arı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, başka bir araçla çalıştığıbelirtilen baba DursunArı'ya da haber verildi. Bir görgü tanığı ise şunları söyledi: "Alevleri görünce şok oldum. Hemen telefona sarııldım. İtfaiyeyi aradım. Ekipler gelene kadar araç küle döndü."
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