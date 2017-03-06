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, bu gece trafiğe kapatılacak

, (Unkapanı Köprüsü) bakım onarım çalışmalarından dolayı gece yarısı trafiğe kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Bu gece trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin internet sitesinde yer alan duyuruya göre köprü, 7 Mart saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak.

'nü kullanacak araç ve yayaların saat 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanması gerekiyor.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 21:54
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