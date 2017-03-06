Almanya önce kayıp ilanı vermiş sonra saklamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili eleştirilere de yanıt vermiş ve tutuklanan Yücel'in PKK'lı ve Alman ajanı olduğunu belirtmişti. Erdoğan'ın verdiği bilgileri teyid eden gelişme bugün ortaya çıktı ve Yücel'in özgür basın mensubu olduğu yönündeki algı operasyonu, bunu kurgulayanların elinde patladı.
PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI
PKK'lı isimlerle görüşmelerine ait görüntüler olan ve ajanlık faaliyetleri yaptığı düşünülen Deniz Yücel'in tutuklanmasının perde arkası ortaya çıktı. Buna göre Alman Konsolosluğunun da içerisinde olduğu bir oyun söz konusu.
KAYIP İHBARI YAPIP KONSOLOSLUKTA SAKLADILAR!
Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın konsoloslukta saklandığı açıkladığı Deniz Yücel için Alman konsolosluğu önce Türk makamlarına "kayıp" başvurusu yaptı sonra da Yücel'i rahat rahat konsoloslukta sakladı.
1 AYLIK BEKLEYİŞ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI
Bu süre içerisinde soruşturma başlatan İstanbul Başsavcılığı da Yücel'in izini sürdü ve adresler Alman Konsolosluğunu gösterdi. Burada nöbet tutmaya başlayan polis ekipleri bir aylık bekleyişin ardından dışarıya çıkan Yücel'i gözaltına aldı.
kalan karakter 1000
BUNLAR KENDILERINI 500 AVROYA SATARLAR: BANA NE TÜRKIYE DERLER. HDP YE VERDIGIM SONUNDA PISMAN OLDUGUM OYUM HARAM OLSUN
100 YILDIR HAYIR HAYIR DEDIK. TÜRKIYEYE 3 SINIF ÜLKE GIBI BAKILDI. YETER BUNDAN SONRA EVET EVET EVET. ALMANLARI GÖRÜYORMUSUNUZ. BIZDE DAHA GIDIP ONLARIN VOLKSWAGENI BMW ALIYORUZ. TÜRKIYEDE ÜRETILEN MAL ALIN
Yahudi Axel Springerin sahibi oldugu Die WELTGzt SÖZDE yazari Deniz Yücel , Yesiller Partisi JEM KÖZDEMIR gibi CIA tarafindan Monarc kölesi Porogramlanmiş TERÖRIST Faliyetleri Desteklemek icin Mankurtlastirilmis Provakatör Agitatör Ayni zamanda Almanlarida yabancilara karsi kiskirtmak icin kimsenin okumadigi TAZ Gzt de makaleleri var
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.