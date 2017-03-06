Almanya önce kayıp ilanı vermiş sonra saklamış

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce tutuklanan Die Welt muhabiri Deniz Yücel ile ilgili eleştirilere de yanıt vermiş ve tutuklanan Yücel'in PKK'lı ve Alman ajanı olduğunu belirtmişti. Erdoğan'ın verdiği bilgileri teyid eden gelişme bugün ortaya çıktı ve Yücel'in özgür basın mensubu olduğu yönündeki algı operasyonu, bunu kurgulayanların elinde patladı.





PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

PKK'lı isimlerle görüşmelerine ait görüntüler olan ve ajanlık faaliyetleri yaptığı düşünülen Deniz Yücel'in tutuklanmasının perde arkası ortaya çıktı. Buna göre Alman Konsolosluğunun da içerisinde olduğu bir oyun söz konusu.

KAYIP İHBARI YAPIP KONSOLOSLUKTA SAKLADILAR!

Edinilen bilgiye göre Erdoğan'ın konsoloslukta saklandığı açıkladığı Deniz Yücel için Alman konsolosluğu önce Türk makamlarına "kayıp" başvurusu yaptı sonra da Yücel'i rahat rahat konsoloslukta sakladı.

1 AYLIK BEKLEYİŞ HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Bu süre içerisinde soruşturma başlatan İstanbul Başsavcılığı da Yücel'in izini sürdü ve adresler Alman Konsolosluğunu gösterdi. Burada nöbet tutmaya başlayan polis ekipleri bir aylık bekleyişin ardından dışarıya çıkan Yücel'i gözaltına aldı.