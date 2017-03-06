



AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığının, referandum çalışmalarını anlatmak için ilçe meydanına kurduğu ve üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu tanıtım çadırı ile farklı yerlere astığı pankartlar, kesilerek parçalandı.