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'nin referandum çadırına saldırı!

'nin referandum çalışmaları kapsamında İstanbul 'de kurulan referandum çadırına saldırı düzenlendi. Türkiye'nin gelişimini hazmedemeyenler çadırı parçalayarak pankartları kesti.

AK Partinin referandum çadırına saldırı!



İlçe Başkanlığının, referandum çalışmalarını anlatmak için ilçe meydanına kurduğu ve üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu tanıtım çadırı ile farklı yerlere astığı pankartlar, kesilerek parçalandı.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 16:30
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ali

Kararımız EVET.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır1
cevapla 06.03.2017 17:12
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