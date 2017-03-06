AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığının, referandum çalışmalarını anlatmak için ilçe meydanına kurduğu ve üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu tanıtım çadırı ile farklı yerlere astığı pankartlar, kesilerek parçalandı.
AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığının, referandum çalışmalarını anlatmak için ilçe meydanına kurduğu ve üzerinde Başbakan Binali Yıldırım'ın fotoğrafının bulunduğu tanıtım çadırı ile farklı yerlere astığı pankartlar, kesilerek parçalandı.
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Kararımız EVET.
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