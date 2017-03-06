Adil Öksüz'ün tutuklu kardeşi eski Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün eşi, TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.
ADİL ÖKSÜZ'ÜN YENGESİ GÖZALTINDA
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Havva Emel Öksüz, daha sonra emniyete götürüldü. Ahmet Öksüz'ün eşinin kentte polis ve bazı üst düzey yönetici eşleri ile sürekli ev toplantıları yaptığı öğrenildi.
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