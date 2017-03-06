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'ün yengesi gözaltına alındı

firari ’ün yengesi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Havva Emel Öksüz, emniyete götürüldü.

Adil Öksüzün yengesi gözaltına alındı

'ün tutuklu kardeşi eski Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Öksüz'ün eşi, TEM Şube ekiplerince gözaltına alındı.

ADİL ÖKSÜZ'ÜN YENGESİ GÖZALTINDA
Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Havva Emel Öksüz, daha sonra emniyete götürüldü. Ahmet Öksüz'ün eşinin kentte polis ve bazı üst düzey yönetici eşleri ile sürekli ev toplantıları yaptığı öğrenildi.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 18:50
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