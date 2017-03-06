Acı manzara!

Bir anlık dalgınlıkla dengesini kaybeden genç kız, uçurumdan yuvarlandı. Çoğu kemiği kırılıdı. Feci kaza dün Bursa'da yaşandı. Deniz T., Tophane gezi yoluna gitti. Bursa manzarasını izlemek istedi. Tutunduğu demir korkuluklarda dengesini kaybetti. Onlarca metre yükseklikten Osmangazi Kaymakamlığı'nın arkasına düştü. Acılar içinde feryat eden genç kıza çevrede bulunanlar müdahale etti. Sağlık ekiplerine haber verildi. Vücudunda kırıklar oluşan Deniz, ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberi alan yakınları ise hastaneye akın etti.