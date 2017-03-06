Acı manzara!

Bir anlık dalgınlıkla dengesini kaybeden genç kız, uçurumdan yuvarlandı. Çoğu kemiği kırılıdı. Feci kaza dün Bursa'da yaşandı. Deniz T., Tophane gezi yoluna gitti. Bursa manzarasını izlemek istedi. Tutunduğu demir korkuluklardadengesini kaybetti. Onlarca metre yükseklikten Osmangazi Kaymakamlığı'nın arkasına düştü. Acılar içinde feryat eden genç kıza çevrede bulunanlar müdahale etti. Sağlık ekiplerine haber verildi. Vücudunda kırıklar oluşan Deniz, ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberi alan yakınları isehastaneye akın etti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.