Yol Durumu
  1. Bitiş çizgisi!
  2. Yurtta panik!

Acı manzara!

Bursa surlarında manzara izleyen genç kız, dengesini kaybedince metrelerce yükseklikten düştü. Acı dolu feryatları yürek burktu

Acı manzara!
Bir anlık dalgınlıkla dengesini kaybeden genç kız, uçurumdan yuvarlandı. Çoğu kemiği kırılıdı. Feci kaza dün Bursa'da yaşandı. Deniz T., Tophane gezi yoluna gitti. Bursa manzarasını izlemek istedi. Tutunduğu demir korkuluklarda dengesini kaybetti. Onlarca metre yükseklikten Osmangazi Kaymakamlığı'nın arkasına düştü. Acılar içinde feryat eden genç kıza çevrede bulunanlar müdahale etti. Sağlık ekiplerine haber verildi. Vücudunda kırıklar oluşan Deniz, ekipler tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberi alan yakınları ise hastaneye akın etti.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar