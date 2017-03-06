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5 yaşındaki Ali’yi gasp ettiler

5 yaşındaki Ali’yi gasp ettiler
Adana'da dün Ahmet Doğan, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte alışverişe çıktı. Ailesini aracın içinde bıraktı. Bu sırada otomobilin kapısını açan kimliği belirsiz bir kişi, 5 yaşındaki Ali'nin elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Annesi olanlar karşısında kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra bağırarak yardım istedi. Geri dönen eşi durumu polise bildirdi. Ekipler, kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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