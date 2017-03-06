5 yaşındaki Ali’yi gasp ettiler

Adana'da dün Ahmet Doğan, eşi ve 2 çocuğu ile birlikte alışverişe çıktı. Ailesini aracın içinde bıraktı. Bu sırada otomobilin kapısını açan kimliği belirsiz bir kişi, 5 yaşındaki Ali'nin elindeki cep telefonunu alarak kaçtı. Annesi olanlar karşısında kısa bir şaşkınlık yaşadıktan sonra bağırarak yardım istedi. Geri dönen eşi durumu polise bildirdi. Ekipler, kapkaççıyı yakalamak için çalışma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.