1 liraya dert dinlenir

Çanakkale Çarşı Caddesi'nde üniversite öğrencileri Can Duran ile Sevgi Arslaner, farkındalık oluşturmak amacıyla kolları sıvadı. İki arkadaş 1 lira karşılığında dert dinlemeye başladı. Para yerine kitap, yiyecek ve içecek de kabul eden ikili, dert dinlemelerine güvence olarak ise gizliliklerinin esas olması şartını gösterdi. Can Duran (21), "İnsan tanımadığına daha iyi anlatıyor derdini. Öyle düşündük ve gerçekten de herkes derdini anlatmaya başladı. 1 lira bizim için kazanç değil. İnsanlar sokakta mutlu olmayı, bir gülümseme de bizim için kafi" dedi.
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