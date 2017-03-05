Yıldırım: FETÖ ve PKK'nın ipini tutanlar dışarıda

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Muş'ta vatandaşlara hitap etti. Yıldırım, "Ne PKK bölücü terör örgütü ne katil FETÖ, Türklerin de, Kürtlerin de, Arapların da, Zazaların da iyiliğini istemiyor. Bunların ipini tutanlar dışarıda. Bunların sahibi, bunların ipini tutan merkez, bölgede kendi çıkarlarına uygun bir düzen kurmak için kardeşi kardeşe düşürmeye çalışıyor."dedi.

Yıldırım, "FETO din maskesi altında Türkiye'yi yıkan katil bir terör örgütü. PKK da solcu maskesi altında bölücü bir terör örgütü. Oysa bunlar ne dindar ne solcu ne milli ne de yerli, bunlar alçak bir katil sürüsü." ifadelerini kullandı.

Bazılarının bu sistemi istemediğini belirten Başbakan Yıldırım, "CHP istemiyor. Bunlar bu değişikliği niye istemiyor biliyor musunuz? Bunlar çalışmayı sevmezler, bu sistemle beraber çalışmak zorunda kalacaklar. Milletin gözüne girmek için daha çok çalışacaklar. Ama bunların çalışma alışkanlıkları yok. Bunlar bedavacı. 'Bir yerden bir fırsat olsa da işin ucundan biz de tutsak' diye fırsat kolladılar. Darbelerden medet umdular, darbelerin arkasından kendilerine siyasi bir alan açtılar. Başka kim karşı? HDP karşı. Bölücü PKK terör örgütünün adeta esiri haline gelmiş bir partiden bahsediyoruz. Sırtını Kandil'e yaslamış HDP karşı olsa ne olur olmasa ne olur." şeklinde konuştu.

"HEPSİNİN ÜZERİNE ACIMASIZCA GİDECEĞİZ"

"Kim teröre yardım ederse, kim teröre kol kanat gererse, kim terörü beslerse içeride ve dışarıda hepsinin üzerine acımasızca gideceğiz. Hiç endişeniz olmasın." diyen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Sizlerin oylarıyla seçilen belediye başkanları halka hizmet etmek yerine maalesef terör örgütünün değirmenine su taşıdılar, terör örgütüne lojistik destek verdiler. Biz de dedik ki 'Vatandaştan aldığımız vergileri, vatandaşın dişinden tırnağından arttırdığı bu paraları terör örgütüne aktaranların burnundan fitil fitil getireceğiz.' İşte şimdi onları görevden aldık, yerine şehri, ilçeleri güzelleştirecek, hizmet edecek insanları oraya tayin ettik."