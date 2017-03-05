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Yerde buldu sahibini arıyor

Yerde buldu sahibini arıyor
Adana'da oto galericiliği yapan Gaffar Kaya (48), işyerinin önünde çanta buldu. Çantanın para dolu olduğunu fark edince, çevrede sahibini aradı, ancak bulamadı. Çaresiz paranın sahibinin kendisine ulaşmasını beklemeye başladı. Miktarını açıklamadığı para yüzünden geceleri uyuyamadığını belirten Kaya, "Kim bilir kimin parasıydı bu. Belki ilaç parası belki de ev kirası parası. Bir an önce sahibinin gelmesini bekliyorum" diye konuştu.
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