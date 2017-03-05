Yerde buldu sahibini arıyor

Adana'daoto galericiliğiyapan GaffarKaya (48),işyerinin önündeçanta buldu.Çantanın paradolu olduğunufark edince,çevrede sahibiniaradı, ancakbulamadı. Çaresizparanınsahibinin kendisineulaşmasınıbeklemeyebaşladı. Miktarınıaçıklamadığıpara yüzünden geceleri uyuyamadığınıbelirten Kaya, "Kim bilir kimin parasıydıbu. Belki ilaç parası belki de ev kirası parası.Bir an önce sahibinin gelmesini bekliyorum"diye konuştu.
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