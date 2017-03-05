"Türklüğün bekası açısından evet demek önemli"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal, anayasa halk oylamasına ilişkin, "Milliyetçilik ve demokrasiyi ikiz kardeş gören bir parti olarak da bundan daha doğal bir şey olduğunu düşünmüyoruz. En büyük hakemin yüce Türk milleti olduğunu düşünüyoruz. Milletimizin ve devletimizin geleceği açısından, Türklüğün bekası açısından evet demenin önemli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki bir otelde basın toplantısı düzenleyen Günal, geçmişten bugüne anayasa değişikliği tartışmalarının yaşandığını söyledi.

"TEK ADAMLIK TAM TERSİNE SORGULANABİLİR HALE GELDİ"

Günal, 2011 genel seçimlerinden sonra Anayasa Uzlaşma Komisyonunun kurulduğunu ve çalışmalar yaptığını belirterek, 4 partinin 60 maddede uzlaşma sağladığını anımsattı.

Sistem tartışmalarının bir an önce çözülerek, Türkiye'nin hızlı karar alan ve yapısal sorunlarına odaklanan anlayışa ihtiyaç duyulduğunun ortaya çıktığını ve MHP'nin sorumluluk aldığını ifade eden Günal, "Milliyetçi Hareket Partisi, kaçan, saklanan değil inisiyatif alan bir yaklaşım benimsemiştir, her zaman böyledir çatışmadan yana değil uzlaşmadan yana, yol gösterici bir muhalefet anlayışına sahip olmuştur." diye konuştu.

Günal, teklifin meclisten geçtiğini, bazı kesimlerin "Tek adamlık geliyor." dediğini belirterek, "Tek adamlık tam tersine sorgulanabilir hale geldi. Şu anda cumhurbaşkanı sadece vatana ihanetten yargılanabiliyor, onu da fiilen uygulama imkanın yok gibi. Niye? 413 milletvekilinin karar vermesiyle gönderilebiliyor ve bir tek suçtan, vatana ihanetten. 1 Kasım 2019'da yürürlüğe girdiği andan itibaren seçilecek cumhurbaşkanı yapacağı bütün işlerden sorumlu." şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK HAKEMİN YÜCE TÜRK MİLLETİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Günal,"Milliyetçilik ve demokrasiyi ikiz kardeş gören bir parti olarak da bundan daha doğal bir şey olduğunu düşünmüyoruz. En büyük hakemin yüce Türk milleti olduğunu düşünüyoruz. Milletimizin ve devletimizin geleceği açısından, Türklüğün bekası açısından 'Evet' demenin önemli olduğunu düşünüyoruz."