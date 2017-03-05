Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde, hayvancılıkla uğraşan Muammer Yörük (55), 'Sarıkız' adlı simental cinsi düveye yaşı geldiğinde veterinerde tohumlama yaptırdı. Ancak Sarıkız, 4 kez tohumlama yaptırılmasına rağmen gebe kalmadı. Yörük, ineğini kesime gönderecekken, veterinerinden yeni bir çipli tohumlama yöntemi olduğunu öğrendi. Sarıkız'a tohumlama yaptırıldı ve hayvan gebe kaldı. Sarıkız'a suni tohumlama yapan Veteriner Hekim Osman Soğukpınar, bir süredir mikroçip yöntemiyle seçilerek elde edilen spermlerle tohumlama yaptığını belirterek şu bilgileri verdi: "Suni tohumlamada normalde gebelik başarı şansı yüzde 60 oranındayken, çipli tohumda bu oran çok yüksek. Son 3 ayda 17 ineğe çipli suni tohumlama işlemi gerçekleştirdik, bu ineklerden 14'ü şu anda gebe kaldı. Türkiye'de hayvancılıkta en büyük sorun maliyet. Üretici, hayvanı genç de olsa yavrulamayınca mecburen kesime gönderiyor. Çiple tohumlamada sonuçlar çok başarılı. Meslektaşlarıma ve üreticilerime denemelerini tavsiye ediyorum." Biyoteknoloji alanında 'dünyayı değiştirecek 35 bilim insanı' arasında gösterilen Türk bilim adamı Prof. Dr. Utkan Demirci tarafından Harvard Üniversitesi'nde geliştirilen mikroçipler, İzmir'de de üretiliyor. Prof. Demirci halen 40 kişiye ulaşan araştırma ekibiyle çalışmalarına Stanford Üniversitesi'nde devam ediyor. Çipler, spermler arasında en kaliteli ve sağlıklı olanı tespit ediyor. Böylece erkeklerin kısırlık sorununa çare olarak dünyanın birçok ülkesindeki tüp bebek merkezlerinde yaygın olarak kullanılıyor.