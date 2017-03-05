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'dan PKK'ya dev operasyon

Türk savaş uçaklarının Kuzey Irak'a düzenlediği hava harekatında kırsalında 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hainlerin inlerine girildi
'e düzenlenen hava harekatında 11 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Irak'taki Kandil bölgesine 28 Şubatta düzenlenen hava harekâtında 11 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, sığınak, barınak ve mağaralar da imha edildi.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 11:09
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