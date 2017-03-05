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Topukladılar

Topukladılar
Antalya'da 12'ncisi gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Maratonu kapsamında 'Yüksek Topuk Koşusu' yapıldı. En az 7 santimetre yüksekliğinde, 1.5 santimetre genişlikteki topuklu ayakkabılarıyla 100 metrelik parkurda düzenlenen yarışa, 5'i yerleşik yabancı 26 kadın katıldı. Yarış öncesi koşuya ısınma hareketleri yaparak hazırlanan kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını bantlayarak önlem aldı. Yarışmacılar, topuk yüksekliği ölçüldükten sonra 7'şerli gruplar halinde başlangıç çizgisinde yerlerini aldı. 67 yaşındaki Leman Erzurum ise genç yarışçılar arasında heyecanıyla ilgi odağı oldu. Yarışmacılar, yüksek topuklarıyla parkurda birincilik için mücadele etti. Heyecanlı geçen koşuda kadınlar, kıyasıya yarıştı. Bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşan Ezgi Erdem birinci olurken, Zuhal Kaya ikinci, Durdu Ekinci ise üçüncü oldu. Leman Erzurum ise yarışı 20'nci sırada bitirmeyi başardı. Yarışta birinciye 2 bin, ikinciye bin 500 ikinciye de bin lira ödül verileceği açıklandı. Yarışmayı birinci tamamlayan Ezgi Erdem, "Parkur çok uzundu, heyecanlıydı, zordu ama önde bitirdiğim için mutluyum" dedi.
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