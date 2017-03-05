Topukladılar

Antalya'da 12'ncisi gerçekleştirilen Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu kapsamında 'Yüksek Topuk Koşusu' yapıldı. En az 7 santimetreyüksekliğinde, 1.5 santimetregenişlikteki topuklu ayakkabılarıyla100 metrelik parkurda düzenlenen yarışa, 5'i yerleşik yabancı 26 kadın katıldı. Yarış öncesi koşuya ısınma hareketleri yaparak hazırlanan kadınlar, parkurda düşmemek için ayakkabılarını bantlayarak önlem aldı. Yarışmacılar, topuk yüksekliği ölçüldükten sonra 7'şerli gruplar halinde başlangıç çizgisinde yerlerini aldı. 67 yaşındaki Leman Erzurumise genç yarışçılar arasındaheyecanıyla ilgi odağı oldu. Yarışmacılar, yüksek topuklarıyla parkurda birincilik için mücadele etti. Heyecanlı geçen koşuda kadınlar, kıyasıya yarıştı. Bitiş çizgisine en kısa sürede ulaşan Ezgi Erdem birinci olurken, Zuhal Kaya ikinci, Durdu Ekinci ise üçüncü oldu. Leman Erzurum ise yarışı 20'nci sırada bitirmeyi başardı. Yarışta birinciye 2 bin, ikinciyebin 500 ikinciye de bin liraödül verileceği açıklandı. Yarışmayı birinci tamamlayan Ezgi Erdem, "Parkur çok uzundu, heyecanlıydı, zordu ama önde bitirdiğim için mutluyum" dedi.
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