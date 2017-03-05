Teröriste izin var ay yıldıza yok

KABUL EDİLEMEZ: Almanya'da teröristlerin bayraklarını dalgalandıranlara, FETÖ'nün propagandasını yapanlara izin vereceksiniz, ayyıldızlı bayrağı dalgalandıranlara, memleket sevdalılarına yasak koyacaksınız. Bu kabul edilemez.
'EVET' ÇIKACAK SİZ DE BİTECEKSİNİZ: FETÖ, Pensilvanya'da, "hayır" çıkması için elinden gelen her şeyi yapıyor. PKK terör örgütü de "hayır" çıkması için gece gündüz çalışıyor. Kandil'de bir panik, endişe var. PKK'nın elebaşları ne diyorlar biliyor musunuz, "evet, çıkarsa biz yandık, biteriz." 'Evet' çıkacak siz de biteceksiniz, başka yolu yok. Diriliş için gün sayıyoruz. İnşallah 16 Nisan'dan sonra terörü memleketin gündeminden çıkaracağız.
PATRON DA MİLLET OLACAK: Kılıçdaroğlu diyor ki, "efendim tek adam olmaz". Ee senin hatırın için 2 tane Cumhurbaşkanı seçelim, olur mu? Yenice mahallesinin bir muhtarı var değil mi? Kılıçdaroğlu diyor ki, "Bir muhtar yetmez oraya bir tane daha seçelim". Nasıl olacak, birisi başka, ötekisi başka bir şey diyecek, mahallenin işleri kalacak. Tek adam olacak, patron da millet olacak.
MERKEL İLE KRİZİ GÖRÜŞTÜ Başbakan Yıldırım, Kırşehir Belediyesi ziyaretinde de Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaklaşık 1 saatlik telefon görüşmesi yaptı. Yıldırım, gazetecilere görüşmeye ilişkin şunları söyledi:
FARKLI BİR YOL İZLEYECEĞİZ: Son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi, iptal edilmesi konusunu Sayın Merkel ile konuştum. Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler, bu konuya da bir açıklık getirecekler.
BAYKAL'A TEŞEKKÜR: (Deniz Baykal'ın Almanya programlarını iptal etmesi) Belirsizlik olunca orada tatsız bir durumla karşılaşmaması için böyle bir karar almış olabilir. Veya Türkiye'ye karşı böyle bir tutum ortaya konmasına tepki olarak da bu kararı almış olabilir. Tabii ki, böyleyse Sayın Baykal'a teşekkür ederiz. Yıldırım, Ticaret ve Sanayi Odası'nın verdiği akşam yemeğinde de işadamlarıyla buluştu. Yıldırım, buradaki konuşmasında "CHP, HDP ile çok haşır neşir olduğu için eşbaşkanlık alışkanlığı onlara da geçmiştir" eleştirisinde bulundu.
'VATANDAŞ FIRÇA DA ÇEKİYOR'
Başbakan Yıldırım, Nevşehir'de ayakkabısını boyattığı gencin "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım" sözleri üzerine, "Vatandaş fırça da çekiyor. Her şeyi yapar" dedi.
SABAH
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