Suyun altında 10 dakika!

İstanbul Üsküdar'da dün 18 yaşındaki Ferhat Satılmış, montunu çıkarıp bir süre bekledikten sonra denize atladı. İntihara kalkıştı. Vatandaşlar genci kurtarmak için seferber oldu. İsmail Özdağ, tüm çabasına rağmen Satılmış'ı sudan çıkaramadı. Deniz polisi, denize atlayarak Ferhat'ı yaklaşık 10dakika sonra kurtardı. Bota çıkarılan gence hazır bekleyen sağlık ekipleri dakikalarca müdahale etti. Kalp masajı yapılan Satılmış'ınnefes alması üzerine hemenambulansa alınarak hastaneyekaldrıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Denize atlayan İsmail Özdağ, "Çevredekiler 'denize biriatladı. Yüzme bilen var mı'dediler. Atladım hemen suyaama çıkaramadım. Suyundibindeydi geri çıktım" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.