Yol Durumu
  1. Anne ben ölüyorum
  2. Ne yaptın Rukiye?

Suyun altında 10 dakika!

Suyun altında 10 dakika!
İstanbul 'da dün 18 yaşındaki Ferhat Satılmış, montunu çıkarıp bir süre bekledikten sonra denize atladı. İntihara kalkıştı. Vatandaşlar genci kurtarmak için seferber oldu. İsmail Özdağ, tüm çabasına rağmen Satılmış'ı sudan çıkaramadı. Deniz polisi, denize atlayarak Ferhat'ı yaklaşık 10 dakika sonra kurtardı. Bota çıkarılan gence hazır bekleyen sağlık ekipleri dakikalarca müdahale etti. Kalp masajı yapılan Satılmış'ın nefes alması üzerine hemen ambulansa alınarak hastaneye kaldrıldı. Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Denize atlayan İsmail Özdağ, "Çevredekiler 'denize biri atladı. Yüzme bilen var mı' dediler. Atladım hemen suya ama çıkaramadım. Suyun dibindeydi geri çıktım" diye konuştu.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar