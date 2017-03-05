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Sulu haciz

’de zede ailenin evine haciz geldi. Suları temizlerken memurları gören anne isyan etti...

Sulu haciz
Sel inin vurduğu 'in Erdemli İlçesi'nde, evini sularından temizlemeye çalışan vatandaş bir de haciz şoku yaşadı. Metrekareye düşen 146 kilogram yağışın ardından yaşanan sel felaketinde 100'ün üzerinde ev ve işyerini su bastı. Evini sel basan Gencer K. ise temizlik yaptığı sırada haciz memurlarını karşısında görünce büyük şok yaşadı. Bir firmayla alacak davası olan Gencer K. "Yanlış zamanda geldiniz, sonra gelin" dedi. Sel mağduru vatandaşın annesi Berrin K. ise "Canımızın derdine düşmüşüz. Suyun içinde titriyorum buz gibi" diyerek tepkisini dile getirdi. Haciz memurları zamanlarının kısıtlı olduğunu söyleyince daha çok öfkelenen Berrin K. "O zaman eşyalarımı alın. Zaten atacağım" dedi. Berrin K. oğlunun 5 yıl önce bir firmanın yetkili servisliğini yaparken iflas ettiğini belirterek, 16 bin lira borcu olduğunu söyledi.

SELZEDENİN KAPISINA DAYANDILAR
Selzede anne Berrin K. yaşadığı iki ayrı şoku atlatamadığını ve yatağa düştüğünü söyledi. Yetkililer aileye yardım edileceğini belirtti.
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