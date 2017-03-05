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Sorun çözülecek

Sorun çözülecek
dün Kırşehir'de vatandaşlara seslendi. Öğlen saatlerinde gerçekleşen mitingde "Almanya'daki vatandaşlarımızın bu tutumu karşısında 'Evet' oylarıyla coşup yedi düvele demokrasi dersi verecektir" diyen Yıldırım, Alman Başbakan'ı Angela Merkel'le telefonda görüşmek üzere saat 15.00'de mitinge ara verdi. Görüşme sonrası tekrar mitinge dönen Başbakan "Planladığımızdan biraz uzun sürdü. Tabii son günlerde Almanya'da halk oylamasına yönelik yapılacak vatandaşlarla buluşmalara kısıtlama getirilmesi, mitinglerin iptal edilmesi konusunu Sayın Merkel'le konuştum. Bundan sonraki programlar için biraz daha farklı bir yol izleyeceğiz. İnşallah önümüzdeki hafta içerisinde iki ülkenin Dışişleri Bakanları bir araya gelecekler, bu konuya da bir açıklık getirecekler" dedi.
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