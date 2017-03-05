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Son yılların en büyük u başladı

ilçesinin 18 mahallesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından 'lı teröristlere yönelik başlatıldı. Operasyonda 4 tabur, 17 helikopterle karla kaplı dağlık alana indirildi. Güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlanan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu belirtildi.

Son yılların en büyük operasyonu başladı

'ın ilçesinde terör örgütü 'ya yönelik büyük başlatıldı.

Lice'nin dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristleri ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek amacıyla "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" operasyonu düzenlendi.

Valilikçe, Lice'ye bağlı Örtülü, Tuzla, Hedik, Kıralan,Yamaçlı, Dernek, Saydamlı, Bayırlı Yalımlı, Akçabudak, Kılıçlı, Ulucak, Yorulmaz, Baharlar, Yaprak, Yünlüce, Güldiken ve Üçdamlar mahallerinde vatandaşın zarar görmemesi amacıyla bugün saat 07.00'de ilan edilen sokağa çıkma yasağının ardından günlerdir hazırlıkları yapılan harekata katılan 4 tabur, birliklerinden 17 helikopterle söz konusu bölgedeki dağlık alana indirildi.

Bir metreyi aşkın karın bulunduğu dağlık alanda başarıyla yürütülen operasyonda, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında yer yer sıcak temas sağlandı.

Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin bulunduğu öğrenildi.

LİCE' DE SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU BAŞLATI
Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde bugün sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra son yılların en büyük operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 4 tabur asker 17 helikopter ile operasyonun gerçekleştirileceği noktalara indirilirken operasyonla ilgili intikal görüntüleri basına servis edildi Operasyonun halen sürdüğü bildirildi
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  • 05 Mart 2017, Pazar 19:06
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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birsu birsu

lice deyince uyuşturucu merkezi, almanya bunun için mi delirdi yoksa?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 23:08
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