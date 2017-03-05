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Sabotaj 'gür'evi

Donanmanın en gelişmiş denizaltısı olarak gösterilen ’de görevli bir astsubayın, motora somun ve cıvata doldurup denizaltıyı sabote ettiği ortaya çıktı. Astsubay tutuklanırken, denizaltının çalışması halinde tamamen işlevsiz hale geleceği belirtildi

Sabotaj gürevi
15 Temmuz'da asker üniformalı hainler ülkelerine ihanet etti. Kalleşler tek tek yakalandı. Ancak ihanet çetesi durmadı. Kocaeli Gölcük'te Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda silah, muhabere ve atış kontrol sistemleri açısından Türk Donanması'ndaki en gelişmiş denizaltıları arasında yer alan TCG Gür'e sabotaj yapıldığı ortaya çıktı. S.S. isimli bir astsubay 30 Aralık gecesi 00.00-00.40 saatleri arasında nöbetçi olduğu TCG Gür denizaltısında 3 defa dizel dairesine girerek, motorun içindeki yuvaları civata, somun ve anahtarla doldurdu. Bu eylem fark edilmeseydi denizaltı çalıştığı andan itibaren motoru kullanılamaz hale gelecekti. Sabotaj, diğer subayların dikkatiyle engellendi. Tutuklanan astsubay S.S hakkında yapılan soruşturmada olayda FETÖ bağlantısı olabileceği şüphesi oluştu. Askeri mahkeme bunun üzerine dosyayı Kocaeli Savcılığı'na gönderdi.
Türk donanmasının en önemli denizaltısı sayılan , bir askeri sabotajıyla kullanılmaz hale gelecekti.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ramba Samba Ramba Samba

Gecen gün kendisini sevip saydigim ic Isleri bakanimiz TSK yi ne kadar cokkk sevdigimizi Bas taci ettigimizi balandira ballandira anlatiyordu ---> Bende yorumlara kendisiyle ayni düsüncede olmadigimi , ayni fikirde bulusmadigimi TSK cok azi müstesna bir ihanet yuvasi gördügümü yorumlarimla ifade ettim veeeeeeeeeeeeeeeeeeee yoruma cikmadi Malesef Hakkikatlerin gerceklerin gün yüzüne cikma gibi kötü bir huyu var. cok azi müstesna---> bu cümleyi tekrar yazayim daha ne ihanetlerle karsilacacagiz kim bilir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 02:25
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