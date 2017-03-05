Sabotaj 'gür'evi

Donanmanın en gelişmiş denizaltısı olarak gösterilen TCG Gür’de görevli bir astsubayın, motora somun ve cıvata doldurup denizaltıyı sabote ettiği ortaya çıktı. Astsubay tutuklanırken, denizaltının çalışması halinde tamamen işlevsiz hale geleceği belirtildi
15 Temmuz'daasker üniformalıhainler ülkelerineihanet etti. Kalleşlertek tek yakalandı.Ancak ihanet çetesi durmadı. Kocaeli Gölcük'teDeniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda silah,muhabere ve atış kontrol sistemleri açısındanTürk Donanması'ndaki en gelişmişdenizaltıları arasında yer alan TCG Gür'esabotaj yapıldığı ortaya çıktı. S.S. isimlibir astsubay 30 Aralık gecesi 00.00-00.40saatleri arasında nöbetçi olduğu TCG Gürdenizaltısında 3 defa dizel dairesine girerek,motorun içindeki yuvaları civata, somun veanahtarla doldurdu. Bu eylem fark edilmeseydidenizaltı çalıştığı andan itibaren motorukullanılamaz hale gelecekti. Sabotaj, diğersubayların dikkatiyle engellendi. Tutuklananastsubay S.S hakkında yapılan soruşturmadaolayda FETÖ bağlantısı olabileceği şüphesioluştu. Askeri mahkeme bunun üzerine dosyayıKocaeli Savcılığı'na gönderdi.
Türk donanmasının en önemli denizaltısı sayılan TCG Gür, bir askeri sabotajıyla kullanılmaz hale gelecekti.
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Gecen gün kendisini sevip saydigim ic Isleri bakanimiz TSK yi ne kadar cokkk sevdigimizi Bas taci ettigimizi balandira ballandira anlatiyordu ---> Bende yorumlara kendisiyle ayni düsüncede olmadigimi , ayni fikirde bulusmadigimi TSK cok azi müstesna bir ihanet yuvasi gördügümü yorumlarimla ifade ettim veeeeeeeeeeeeeeeeeeee yoruma cikmadi Malesef Hakkikatlerin gerceklerin gün yüzüne cikma gibi kötü bir huyu var. cok azi müstesna---> bu cümleyi tekrar yazayim daha ne ihanetlerle karsilacacagiz kim bilir
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