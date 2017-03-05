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, ’leri için devreye girdi

RTÜK, PKK TV’leri için devreye girdi
Fransız Eutelsat şirketiyle iletişime geçerek terör örgütü 'yı destekleyen yayınlar yapan Med Nuçe ve Newruz TV ile FETÖ'ye ait Mefküre TV'nin kapatılmasını sağlayan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (), 1 Mart'taki toplantısında Türkiye aleyhine yayın yapan ve terör örgütü PKK yanlısı News Channel TV, Ronahi TV ve Sterk TV'nin yayınlarının da durdurulmasını kararlaştırdı. Bu çerçevede, bu kanalların yayın yaptığı Hotbirt uydusunun sahibi Eutelsat şirketi yetkilileriyle görüşmeler başlatıldı. RTÜK, Fransız uydu şirketi Eutelsat'la bu kapsamda temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 01:22
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