PKK iflas etmiş durumda

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Sincar Askeri Sorumlusu Serbest Lezgin, Musul'un Sincar ilçesine bağlı Sinun kasabasında, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Genelkurmay Başkanı Cemal Muhammed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

PKK'nın, IKBY ve Sincar halkının yüzde 90'ı tarafından kabul edilmediğini belirten Lezgin, "PKK, Kürdistan Bölgesi içerisinde bir avuç toprak üzerinde bile iktidar sahibi olamaz. PKK'nın Kürdistan Bölgesi sınırlarında söz sahibi olması mümkün değildir." ifadesini kullandı.

Örgütün birçok bölgede olduğu gibi Sincar'da da istikrarsızlık ve çatışmanın kaynağı haline geldiğini aktaran Lezgin, şunları söyledi:

"PKK, bölgede varlık göstermeye başladığından bu yana KDP ve Peşmerge'yi halkın gözünde karalamak için tüm kötülükleri denedi. PKK, KDP'yi DEAŞ'ın bölgede işlediği tüm suçların ortağı gibi göstermeye çalıştı. Şunu herkesin çok iyi bilmesi gerekiyor, Şengal'in, DEAŞ'tan geri alınması için verilen mücadelede yaklaşık 600 Peşmerge şehit oldu. Bu Peşmergelerin hiçbiri Şengal halkından değildi."

Lezgin, PKK'nın çok kötü bir durumda olduğuna da değinerek, "PKK, iflasın en dibine vurmuş durumda. Tüm dünya, PKK'ya 'siz bir terör örgütüsünüz, siz kötü emellerin peşindesiniz' diyor. PKK, bu şekilde devam ederse darbe üzerine darbe almaya devam edecektir." diye konuştu.