Yol Durumu
  1. Darbeci yarbay FETÖ’yü kabul etti
  2. Aydın Doğan’ın derinliği

Patates hat

Patates hat Adil Öksüz
Ankara Başsavcılığı, ana Davası'nın iddianamesinde, darbe günü ve öncesindeki hazırlıklara dair dikkat çekici ayrıntılara yer verdi. Buna göre terörist başından darbe emrini alan Adil Öksüz, kalkışmanın ilk görüşmesini, 27 Aralık 2015'te Ankara'da gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren tam 13 kez Ankara'ya gelen Öksüz'ün bu ziyaretlerde telefonunu kapattığı tespit edildi. Telefonunu anlık görüşmeler için açan Öksüz'ün patates hat kullandığı da belirlendi.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar