Patates hat Adil Öksüz

Ankara Başsavcılığı, ana FETÖ Davası'nın iddianamesinde, darbe günü ve öncesindeki hazırlıklara dair dikkat çekici ayrıntılara yer verdi. Buna göre terörist başından darbe emrini alan Adil Öksüz, kalkışmanınilk görüşmesini, 27Aralık 2015'te Ankara'dagerçekleştirdi. Bu tarihtenitibaren tam 13 kezAnkara'ya gelen Öksüz'ünbu ziyaretlerde telefonunukapattığı tespit edildi. Telefonunu anlık görüşmeler için açan Öksüz'ünpatates hat kullandığı dabelirlendi.
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