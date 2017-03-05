Ne yaptın Rukiye?

3 çoçuk sahibi çiftin alışveriş gezisi faciayla sonlandı. Eşine kızan kadın, bebeğiyle araçtan atladı. Akıllara durgunluk veren olay 26 Şubat günü Kocaeli'de yaşandı. 30 yaşındaki Rukiye Karakaya, İstasyon Caddesi'ndeki bir mağazaya girdi. Burada uzun süre vakit geçirdi. Araçta bekleyen eşi Ahmet Karaya çılgına döndü. Genç kadın geri dönünce tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. Rukiye Karakaya sinirlerine hakim olamayınca, hareket halindeki hafif ticari aracın arka kapısını açarak 6 aylık bebeğiyle birlikte atladı. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda Ahmet Karakaya aracı durdurarak eşinin yanına gitti.



SERBEST BIRAKILDI

Olayı görenler de yardıma koştu. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına müdahalede bulunurken, bebeğin annesinin kucağında olması nedeniyle herhangi bir yara almadığı görüldü. Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rukiye Karakaya yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Karakaya, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis merkezinde ifadesi alınan Ahmet Karakaya serbest bırakıldı.