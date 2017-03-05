Ne yaptın Rukiye?

3 çoçuk sahibi çiftin alışveriş gezisi faciayla sonlandı. Eşinekızan kadın, bebeğiyle araçtanatladı. Akıllara durgunluk veren olay 26 Şubat günü Kocaeli'de yaşandı. 30 yaşındaki RukiyeKarakaya, İstasyon Caddesi'ndeki bir mağazaya girdi. Buradauzun süre vakit geçirdi. Araçta bekleyen eşi Ahmet Karaya çılgına döndü. Genç kadın geri dönünce tartışma çıktı. İkili birbirine girdi. RukiyeKarakaya sinirlerine hakimolamayınca, hareket halindekihafif ticari aracın arkakapısını açarak 6 aylık bebeğiyle birlikte atladı. Çevrede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedilen olayda Ahmet Karakaya aracı durdurarak eşinin yanına gitti.
SERBEST BIRAKILDI
Olayı görenler de yardıma koştu. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadına müdahalede bulunurken, bebeğin annesinin kucağında olması nedeniyle herhangi bir yara almadığı görüldü. Darıca Farabi DevletHastanesi'ne kaldırılanRukiye Karakaya yoğun bakımünitesinde tedavi altına alındı. Karakaya, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Polis merkezinde ifadesi alınan Ahmet Karakaya serbest bırakıldı.
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