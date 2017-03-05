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Mizansen

Mizansen röportaj
CHP'nin İstanbul'daki kalesi sayılan Beşiktaş ilçesinde 'Hayır' kampanyası yapanlar skandal bir a imza attı. Sokakta insanların 'bilinçli' bir şekilde neden hayır diyeceklerini videoya alıp sosyal medya üzerinden yayın yapmayı planlayanlar, 'neden hayır' sorusunun cevabını verecek kimse bulamayınca düzmece röportaj yaptı. Yoldan geçen vatandaşların, sokak röportajındaki tuhaflığı görünce fotoğrafladığı görüntülerde, kamera uzatılan vatandaşlara bir tablet ekranından ne söyleyeceği okutuldu. Hayırcılar "Neden hayır" sorusunun cevabını kendilerince insanlara okutarak yaptığı mizansen röportajla komik duruma düştü.
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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almanci almanci

satilmislar iste ruhsuzlar...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 05:16
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