Mizansen röportaj

CHP'nin İstanbul'daki kalesi sayılan Beşiktaş ilçesinde 'Hayır' kampanyası yapanlar skandal bir röportaja imza attı. Sokakta insanların 'bilinçli' bir şekilde neden hayır diyeceklerini videoya alıp sosyal medya üzerinden yayın yapmayı planlayanlar, 'neden hayır' sorusununcevabını verecek kimse bulamayıncadüzmece röportaj yaptı. Yoldan geçen vatandaşların, sokak röportajındaki tuhaflığı görünce fotoğrafladığı görüntülerde, kamera uzatılan vatandaşlara bir tablet ekranından ne söyleyeceği okutuldu. Hayırcılar "Neden hayır" sorusununcevabını kendilerince insanlaraokutarak yaptığı mizansen röportajlakomik duruma düştü.
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satilmislar iste ruhsuzlar...
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