Meclis bu hafta yeni rekorlar için mesai yapacak

Bu haftaki mesaisinde rekor kırarak 97 tasarıyı kabul edip yasalaştıran Meclis, gelecek hafta bu rekoru geçmek için mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulu bu hafta, bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin tasarılar için mesai yapacak. Genel Kurul gündeminde yaklaşık 190 tasarı bulunuyor.

Genel Kurul, 28 Şubat Salı, 1 Mart Çarşamba ve 2 Mart Perşembe günü olmak üzere 3 günlük mesaisinde, bazı uluslararası anlaşma ve mutabakat metinlerinin onaylanmasına ilişkin toplam 97 tasarıyı kabul ederek rekor kırmıştı.

Meclis, 14-15-16 mart salı, çarşamba ve perşembe günleri ise Türkiye Uzay Ajansı kurulmasına ilişkin tasarıyı ele alarak yasalaştırdıktan sonra, halkoylaması nedeniyle, 16 Mart Perşembe gününden itibaren çalışmalarına ara verecek.

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edilen Türkiye Uzay Ajansı Kurulması ve Uzaya Yönelik Faaliyetlerin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısına göre, Başbakanlığa bağlı ajansın taşınır ve taşınmazları ile para, evrak ve varlıkları devlet malı hükmünde olacak.

Ajans, okyanuslar ve kutuplarla ilgili araştırma yapabilecek, buralarda geçici veya daimi araştırma merkezleri, istasyonlar kurabilecek, deneysel amaçlı uydular, uzay ve hava araçları geliştirmek amacıyla yerli veya yabancı tüzel kişilerle anlaşmalar yapabilecek.

Ajans, uzay ve havacılık alanlarında bilim insanları ile uzman ve araştırmacılar yetiştirilmesi amacıyla burs ve ödül verebilecek.

TSK, ihtiyaç duyduğu uydu ve uzay kabiliyetlerini kazanmaya yönelik olarak Ar-Ge, projelendirme, üretim, entegrasyon ve tedarik faaliyetlerini yürütebilecek, uzay sistemlerine sahip olabilecek.

Uydular ve altyapısının işletilmesi ile ilgili hak, yetki ve yükümlülüklerin belirlenmesi amacıyla Ajans ile Türksat AŞ arasında görev sözleşmesi imzalanacak.

Ajans kadrolarında, ihtiyaç duyulması halinde toplam kadro sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere teknik bilgi ve uzmanlıklarından yararlanmak üzere yabancı uzman istihdam edilebilecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı uhdesinde toplam 107 kadro ihdas edilecek.

İHTİSAS KOMİSYONLARI

TBMM Dilekçe ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon bünyesinde oluşturulan Alt Komisyon, 9 Mart Perşembe günü toplanacak.

Kamu Denetçiliği Kurumu denetçileri Yahya Akman, Arif Dülger, Mustafa Özyar, Celile Özlem Tunçak ve Hüseyin Yürük, kurumun 2016 yıllık faaliyet raporu kapsamında kendi faaliyet alanları ile ilgili olarak Karma Alt Komisyona sunum yapacak.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan, "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğini İnceleme Alt Komisyonu" da 9 Mart günü toplanarak; Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Hak İşçi Sendikalar Konfederasyonu ve Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu yetkililerinin sunumunu alacak.