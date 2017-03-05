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Kiloları yedi

Kiloları yedi
Hatay'da fazla kiloları nedeniyle, hayata küsen Ahmet Gülgen (19), diyetisyene gitti. 5 aydır diyetisyen Gökhan Akdağ'ın kontrolünde zayıflayan Ahmet, 50 kilo vererek 127'den 77 kiloya indi. Daha önce koşmakta ve yürümekte dahi zorluk çektiğini belirten Gülgen, "Kilomdan dolayı dışarıya çıkmak istemiyordum. Şimdi özgüvenim yerine geldi. Ve artık beğendiğim kıyafetleri alabiliyorum. Kızlarla da aram düzeldi" diyerek mutluluğunu dile getirdi.
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