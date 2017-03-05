Katiller ordusu

15 Temmuz'a ilişkin çatı iddianamede darbe gecesine ilişkin binlerce yeni fotoğraf ortaya çıktı. O fotoğraflardan biri ise emirlerini Pensilvanyalı sahtekardan alan darbeci katillerin ne derece acımasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. 15 Temmuz gecesinin ilerleyen saatlerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da çağrısıyla sokaklara dökülen vatandaşların bir kısmı Genelkurmay'a giderek darbecilere engel olmaya çalıştı. İddianameye giren görüntülerde Genelkurmay Karargâhı'na giren genç bir vatandaşın cuntacıkurşunlarıyla defalarca vurulduğu görüldü. Darbecilerden Topçu Kurmay Albay Mustafa Çiçek, karargahta vurulan yaralı vatandaşın fotoğraflarını çekti. Darbeciler gence kurşunyağdırırken uzun süre yerde yaralı olarakcan çekişen vatandaşı kurtarmak yerineson nefesini verene kadar izledi.
* Cuntacıların bir vatandaşı şehit ettikten sonra onu görüntü altına alması, Genelkurmay'daki kameralara böyle yansıdı. Pensilvanyalı sahtekarın emrini dinleyen kalleşler 15 Temmuz'da kendi halkının kanını dökmüştü.
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