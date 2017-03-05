Yol Durumu
  1. Esad’a selam
  2. Baykal kumpasa gelmedi

Katiller ordusu

’un yeni görüntüleri ortaya çıktı. Cuntacılar Genelkurmay’ın önünde bir sivile kurşun yağdırdı. Uzun süre başında durup ölmesini bekledi

Katiller ordusu
15 Temmuz'a ilişkin çatı iddianamede gecesine ilişkin binlerce yeni fotoğraf ortaya çıktı. O fotoğraflardan biri ise emirlerini Pensilvanyalı sahtekardan alan darbeci katillerin ne derece acımasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. gecesinin ilerleyen saatlerinde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da çağrısıyla sokaklara dökülen vatandaşların bir kısmı Genelkurmay'a giderek darbecilere engel olmaya çalıştı. İddianameye giren görüntülerde Genelkurmay Karargâhı'na giren genç bir vatandaşın cuntacı kurşunlarıyla defalarca vurulduğu görüldü. Darbecilerden Topçu Kurmay Albay Mustafa Çiçek, karargahta vurulan yaralı vatandaşın fotoğraflarını çekti. Darbeciler gence kurşun yağdırırken uzun süre yerde yaralı olarak can çekişen vatandaşı kurtarmak yerine son nefesini verene kadar izledi.


* Cuntacıların bir vatandaşı şehit ettikten sonra onu görüntü altına alması, Genelkurmay'daki kameralara böyle yansıdı. Pensilvanyalı sahtekarın emrini dinleyen kalleşler 15 Temmuz'da kendi halkının kanını dökmüştü.
Etiketler: , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar