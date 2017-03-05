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Kar-kış demeden halkla el ele

Olumsuz hava koşulları 'ın halkla buluşmasını engelleyemedi. Muş'taki mitinge gitmek için havalanan helikopter yoğun sis nedeniyle karlı araziye indi. Yıldırım, daha sonra Belediye Meydanı'na gelerek, kendisini bekleyen binlerce kişiye hitap etti.

Kar-kış demeden halkla el ele

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muş Belediye Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Muş Havalimanı'na inemedi.

Bunun üzerine helikopter, merkezde bulunan Muş Şehir Stadı'na yöneldi. Helikopter, stata da 3 kez deneme yapmasına rağmen olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca, Van'ın Tatvan ilçesine gitmeye karar verildi.

Tatvan'da da yoğun sis olduğu ve hava koşullarının elverişli olmadığı haberi üzerine helikopter, Muş'un Kale Mahallesi'ndeki boş bir araziye iniş yaptı.

MAHALLE SAKİNLERİ ŞAŞKINA DÖNDÜ
Karlı araziye zorlu inişin ardından Başbakan Yıldırım'ı karşılarında gören mahalle sakinleri, kendisini eve çay içmeye davet etti. Binali Yıldırım, mitinge yetişecek olması nedeniyle vatandaşların evine gidemedi.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Belediye Meydanı'na gelerek, AK Parti'nin mitinginde halka hitap etti.
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  • 05 Mart 2017, Pazar 20:39
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Aslantepeli Aslantepeli

Boyle kar'in icine indirirler iste. ALLAH'IN iZNiYLE Bizim dogru soyledigimizi bilenler biliyor simdi

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cevapla 05.03.2017 21:48
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