Kal pten seferberlik

Gaziantep'de kalp hastası Burak bebek, uçak ambulansla ameliyat edilmek üzere İstanbul'a sevk edildi. Gaziantep'te Ali- Ayten Kuş çiftinin bebekleri 2 aylık Burak'ın kalp yetmezliği hastası olduğu belirlendi. Hastanede tedavi gören Burak'ın İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürülmesi kararlaştırıldı. Burak için, Sağlık Bakanlığı'ndan uçak ambulans istendi. Havalimanında hazır bekleyen uçak ambulansa taşınan Burak, tedavi için İstanbul'a getirildi.