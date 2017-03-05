Mide bulandıran olay 2014 yılında Aydın'da yaşandı. İddiaya göre Sercan S. kız arkadaşının kardeşi S.K'yı (17) köpek verme bahanesiyle evine götürdü. Burada genç kıza tecavüz etti. Daha sonra da çıplak görüntülerini videoya çekti. S.K'ya şantaj yapıp, 3 yılda 200 kişiye pazarladı. 22 Şubat tarihinde ise S.K, rahatsızlandı. Hastaneye kaldırıldı. 4.5 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Hastane çalışanları, durumu polisle paylaştı. İfade veren genç kız başından geçenleri anlattı. Ekipler, başta Sercan S. olmak üzere Onur Y., Nail K., Oğuzhan Ö., Mehmet C. ve Çağlar D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı. Psikolojisi bozulan S.K. ifadesinde şunları anlattı: "2 kez zorla ilişkiye girdi. Korktuğum için kimseye anlatamadım.



'BENİ TEHDİT ETTİ'

Daha sonra çıplak görüntülerimi çektiğini söyledi. Aileme göndermekle tehdit etti. Şantaj yaparak para karşılığında ilişkiye girmeye zorladı. Uyuşturucu alabilmek için beni başka erkeklere sattı. Amcam yaşındaki adamlarla da lise çağındaki gençlerle de zorla ilişkiye girmek zorunda kaldım. Bazen biz biriyle birlikte olurken diğerleri de izliyordu. Kabus gibiydi."