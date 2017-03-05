Jandarma gücüne güç kattı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen Bayraktar İnsansız Hava Aracı (İHA), ordumuzun operayonel gücüne güç katıyor.

Tamamen yerli imkanlarla geliştirlen Bayraktar İHA, güvenlik güçlerimiz tarafından terörle mücadelere etkin bir şekilde kullanılıyor.

Keşif ve gözlem görevlerinin yanında silahlarla da donatılabilen Bayraktar İHA, özgün teknolojisi ve rekor seviyedeki yerlilik oranıyla milli savunma sanayiinin büyük başarılarından biri.

Yabancı muadillerine nazaran birçok gelişmiş özelliğe sahip Bayraktar İHA, zorlu coğrafi ve hava koşullarında dahi görevlerini başarıyla yerine getiriyor.

Türkiye, Bayraktar İHA ile birikte dünyanın kendi İHA'sını üretebilen 6 ülkesinden biri olma özelliğine sahip. Ayrıca milli hava aracı Bayraktar, uluslararası düzeyde birçok testen başarıyla geçerek Türkiye'yi gururlandırıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığına 6 adet Bayraktar TB2 İHA'larının teslim edildiğini duyurdu.







YÜZDE 93 YERLİ

Bugün sadece gözlem amaçlı değil, yüzde yüz yerli silahlarla da donatılabilen ve Türkiye'ye kendi İHA'sını üretebilen dünyanın 6 ülkesinden biri olma özelliğini kazandıran Bayraktar, ülkemiz için büyük önem taşıyan operasyonların en önemli unsuru olarak dikkati çekiyor. Baykar tarafından 'yüzde yüz milli ve özgün tasarım' olarak imal edilen, aynı zamanda savunma sanayinde rekor düzeyde (yüzde 93) yerli sanayi katılım oranı ile üretilen Bayraktar İHA'sı, harp başlıklı füzelerle gerçekleştirilen ilk atışlarından bu yana kısa sürede terörle mücadeleye önemli bir katkı sağladı. Bayraktar İHA'ların TSK envanterine giriş tarihi ise 2007. Aynı zamanda TSK tarihinde bir ilk olan mini sınıfı Bayraktar, tam 11 yıldır havada ve bu zamana kadar 100 bin saatin üzerinde uçuşu var. Taktik sınıfındaki füze ve akıllı mühimmat taşıma kabiliyeti olan Bayraktar TB2 İHA'sı ise 2014 Kasım'da TSK envanterine girdi. 9 bin saatin üzerinde operasyonel görev uçuşu olan TB2'ler TSK envanterine giren ilk ve tek taktik sınıfı İHA aynı zamanda.



